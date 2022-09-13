Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы вернулся из Рязанской области

Василий Абрамов с 19 августа в Рязанской области отработал 16 "полётных" дней в составе экипажей вертолётов Ка-32 и Ми-26, участвующих в тушении лесных пожаров.

В регион он был направлен наряду с летнабами из других регионов. Всё это время Абрамов работал на одном крупном лесном пожаре. Тушение проводилось авиационным способом с применением водосливных устройств. В целом произведено 597 сливов. Площадь, пройденная огнём, составила 30 тыс. га. Пожар был ликвидирован 9 сентября.

Основная задача летнабов – обеспечение взаимодействия между наземными группировками пожаротушения и экипажами воздушных судов самолётов-танкеров и вертолётов с водосливными устройствами.

Четкая координация работы между "землей" и "воздухом", которую обеспечивают летнабы, необходима для обеспечения эффективности совместного тушения.