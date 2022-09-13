9 тюменцев стали призёрами чемпионата "Молодые профессионалы"

По итогам финала Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Лучших участников чемпионата наградили в понедельник в Саранске. Тюменскую область в Нацфинале представляли двадцать молодых профессионалов в 17 компетенциях.

Золото завоевал юниор Злыгостев Андрей в компетенции "Сантехника и отопление". В этой же компетенции в основном составе серебро досталось Панову Махмуду.



Серебряные медали взяли:

Ветлицкая Светлана, "3D- моделирование для компьютерных игр - Юниоры".



Сницар Виктория, "Предпринимательство".



Вильданов Александр, "Сетевое и системное администрирование".



Бронзовыми медалями наградили Жаренова Сергея, "Сварочные технологии" и Старикову Полину, "Визуальный мерчендайзинг - Юниоры".



Кроме этого в копилку региона добавились два медальона за профессионализм:



Сомова Вероника, "3D- моделирование для компьютерных игр"

Кравцов Дмитрий, "Программные решения для бизнеса"



Всего в финале X Национального чемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти 1 тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1,2 тысяч экспертов со всей страны.



В копилке сборной Тюменской области также 7 медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам Итоговых соревнований, приравненных к Нацфиналу, которые прошли в апреле текущего года.



По числу набранных баллов и медалей Тюменская область на 13 месте среди субъектов РФ.