9 тюменцев стали призёрами чемпионата "Молодые профессионалы"

По итогам финала Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Лучших участников чемпионата наградили в понедельник в Саранске. Тюменскую область в Нацфинале представляли двадцать молодых профессионалов в 17 компетенциях.
Золото завоевал юниор Злыгостев Андрей в компетенции "Сантехника и отопление". В этой же компетенции в основном составе серебро досталось Панову Махмуду.
Серебряные медали взяли:
Ветлицкая Светлана, "3D- моделирование для компьютерных игр - Юниоры".
Сницар Виктория, "Предпринимательство".
Вильданов Александр, "Сетевое и системное администрирование".
Бронзовыми медалями наградили Жаренова Сергея, "Сварочные технологии" и Старикову Полину, "Визуальный мерчендайзинг - Юниоры".
Кроме этого в копилку региона добавились два медальона за профессионализм:
Сомова Вероника, "3D- моделирование для компьютерных игр"
Кравцов Дмитрий, "Программные решения для бизнеса"
Всего в финале X Национального чемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти 1 тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1,2 тысяч экспертов со всей страны.
В копилке сборной Тюменской области также 7 медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам Итоговых соревнований, приравненных к Нацфиналу, которые прошли в апреле текущего года.
По числу набранных баллов и медалей Тюменская область на 13 месте среди субъектов РФ.
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