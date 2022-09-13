В Нариманово строят теплицы на 19 га

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Компания "ТюменьАгро" в деревне Нариманова в 2023 году запустит новый тепличный комплекс для выращивания томатов и "черри". На стройплощадке заливают фундамент, устанавливают металлоконструкции для будущих зданий, монтируют искусственные водоемы, сообщает Инвестагентство ТО.

С 2013 по 2021 годы компания реализовала три этапа строительства тепличного комбината, нынешняя уже четвертая очередь. Объем производства овощной продукции составляет около 26 тыс. тонн в год на площади 30 гектаров. На предприятии трудятся 600 человек. С запуском новых теплиц коллектив прирастет 300 сотрудниками. Объем инвестиций - порядка 6,8 млрд. рублей.

Продукция тепличного комбината "ТюменьАгро" поставляется на рынки Уральского и Сибирского федеральных округов. Масштабный инвестиционный проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Земельный участок инвестору предоставлен в аренду без проведения торгов, оказана помощь в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями в части подключения к сетям газоснабжения и инженерным коммуникациям, отмечают в Инвестагентстве.