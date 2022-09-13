Тюменская область получит федеральные деньги на покупку квартир переселенцам из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принял решение о перечислении Новосибирской и Тюменской областям на на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья 128,83 млн рублей, сообщила пресс-служба фонда

В рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и в соответствии с представленными Новосибирской и Тюменской областями реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фондом ЖКХ одобрено перечисление 128,83 млн. рублей, следует из сообщения.

Таким образом, по состоянию на 12 сентября 2022 года, с учетом вышеуказанных решений, общая сумма средств, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", направленных государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ в регионы, составила 283,04 млрд рублей.