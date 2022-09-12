Вайлдберриз собирается построить в Тюмени логистический комплекс на 5 тыс. рабочих мест

Год назад в Тюмени открылся временный распределительный центр компании Вайлдберриз общей площадью 4 800 кв. метров. Там работают порядка 500 человек. В новый проект инвестор намерен вложить 8 миллиардов рублей, в результате будет создано 5 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор Александр Моор.

"Все больше тюменских предпринимателей находят покупателей через маркет-плейсы. Например, на "Вайлдберриз" зарегистрировано почти 5 тысяч бизнесменов из нашего региона. Объем продаж их продукции за 8 месяцев 2022 года составил 2,3 млрд рублей. Это на 193% больше, чем годом ранее. Именно поэтому мы активно поддерживаем инвестиционный проект "Вайлдберриз" по строительству крупного логистического комплекса международного уровня. Сегодня лично встретился с основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Обсудили детали", - отметил Моор.

Вместе с "Вайлдберриз" местные производители смогут выйти на рынки и российских регионо и ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

Генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук отметила, что Тюмень для компании интересна логистикой и перспективами развития предпринимательства. "Обычно у нас соотношение продаж в регион и продаж от местных предпринимателей одинаковое. У вас мы продаем в 3,5 раза больше, чем тюменские предприниматели продают через нас. В этом большая точка роста. Мы умеем развивать малый и средний бизнес в регионе, поэтому для нас это вызов, задача. Будем вместе пробовать ее решать", - отметила Бакальчук.

С Вайлдберриз взаимодействуют около 5 тысяч тюменских предпринимателей (рост почти в 3 раза за год), через этот макретплейс регион за 8 месяцев продал товаров на 2,3 млрд рублей (+193%), а купил на 8,2 млрд руб. +115%.