По туристическому кешбэку в Тюменской области отдохнули около 8 тысяч туристов

12:02 12 сентября 2022
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С 2020 года по программе туристического кешбэка  в Тюменской области совершено 8 097 бронирований, средняя продолжительность поездок составила от 2 до 9 дней, сообщает информационный центр правительства ТО.

В этом году партнёрами программы туристического кешбэка являются 8 туроператоров Тюменской области, в проекте участвуют 25 местных гостиниц, отелей и 6 санаториев (лечебных центров).

 

 

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