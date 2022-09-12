По туристическому кешбэку в Тюменской области отдохнули около 8 тысяч туристов

С 2020 года по программе туристического кешбэка в Тюменской области совершено 8 097 бронирований, средняя продолжительность поездок составила от 2 до 9 дней, сообщает информационный центр правительства ТО.
В этом году партнёрами программы туристического кешбэка являются 8 туроператоров Тюменской области, в проекте участвуют 25 местных гостиниц, отелей и 6 санаториев (лечебных центров).
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