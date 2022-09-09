Тюменские техникумы и колледж вошли в топ-100 лучших ссузов России

17:45 09 сентября 2022
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3 организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в топ-100 лучших.

В рамках деловой программы финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Саранске наградили участников:

🔹Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса;

🔹Тобольского многопрофильного техникума;

🔹Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Все 3 учебных заведения реализуют проекты Агентства WorldSkills Russia.

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