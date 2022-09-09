Тюменские техникумы и колледж вошли в топ-100 лучших ссузов России

3 организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в топ-100 лучших.
В рамках деловой программы финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Саранске наградили участников:
🔹Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса;
🔹Тобольского многопрофильного техникума;
🔹Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.
Все 3 учебных заведения реализуют проекты Агентства WorldSkills Russia.
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