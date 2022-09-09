Депутаты гордумы поздравили Счетную палату Тюмени с 25-летием

Счетная палата города Тюмени сформирована в числе первых в стране, в этом году коллектив отмечает 25-летие с момента создания.

Профессиональный коллектив успешно выполняет задачи, определенные законодательством РФ, работает над укреплением финансовой дисциплины и своевременно реагирует на изменения в законах.

Председатель Тюменской городской думы Евгений заболотный отметил, что у Счётной палаты Тюмени сегодня много направлений деятельности, ключевым по-прежнему является финансовое.

"Очень хорошо, что вы сегодня занимаетесь не столько выявлением нарушений, сколько профилактикой, следите за тем, как расходуется муниципальный бюджет, насколько он ориентирован на результат. Именно так мы выстраиваем всю нашу работу. Депутаты Тюменской гордумы, заслушивая ваши отчеты, регулярно отмечают, что снижается количество грубых нарушений при исполнении бюджета города. И это тоже результат вашей работы. Также снижается количество недочетов, связанных с бухгалтерским учетом. Радуют цифры устранённых в ходе проверок нарушений. Это значит, что вы вместе с теми, кто отвечает за расходование бюджетных средств, вовремя все поправляете, и мы добиваемся нужного результата", - отметил Евгений Заболотный.

По поручению депутатов гордумы Евгений Заболотный поздравил коллектив Счетной палаты с минувшим Днем финансиста, с юбилеем службы, отметил важность их труда для города и поблагодарил за высокий профессионализм и добросовестный труд.