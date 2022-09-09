Моор поручил чиновникам усилить взаимодействие с контрольными органами в сфере ЖКХ

За 8 месяцев 2022 года в Тюменской области выявлено 20 преступлений в сфере ЖКХ. Около 3 млн рублей возвращено в региональных бюджет, уголовные дела по 7 преступлениям направлены в суд.

Пресечение преступлений и правонарушений в сфере ЖКХ стало главной темой заседания регионального координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рассмотрено более 100 материалов по фактам противоправных действий руководителей управляющих компаний. В результате возбуждены 3 уголовных дела по фактам растраты денежных средств граждан.

Свыше 1 500 нарушений закона в сфере ЖКХ пресечено в результате вмешательства прокуратуры. К ответственности привлечены порядка 400 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются 13 уголовных дел.

В 2021 и 2022 годах возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по факту подделки протоколов общих собраний собственников жилья, которые влекут за собой смену управляющих компаний.

Глава региона поручил усилить взаимодействие между правоохранительными органами, надзорными и контролирующими ведомствами, региональными и муниципальными органами власти.