Дмитрий Осипов предложил пересчитать тарифы на парковку в центре города

Развитие системы платных и бесплатных парковок в Тюмени обсудили депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

Парковочное пространство города развивается планомерно, новые места для стоянки транспорта создаются при ремонте и строительстве дорог, различных капитальных объектов, а также при благоустройстве дворовых территорий, озелененных зон и общественных пространств.

По словам руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, в 2021 году было создано 2 154 места, половина из них во дворах многоквартирников, в 2022 году появится еще 2 019 мест. Депутат Альбина Селезнева потребовала, чтобы городские власти решили вопрос с парковками вблизи социальных учреждений Лесобазы, для жителей микрорайона это острый вопрос, подчеркнула она.

Особое внимание депутаты уделили развитию платного парковочного пространства в центре города. В конце прошлого года было переведено в платный режим 1 662 места, в этом году их станет на 1 595 больше. Цена за стоянку на муниципальной парковке варьируется от 25 до 45 рублей за час, самая дорогая — на улице Первомайской, 20. При этом, отметили депутаты, имеющиеся парковки могут пустовать, в то время как ближайшие улицы забиты транспортом, и не то что проехать, а пройти, бывает, невозможно.

Представитель администрации отметил, что ежедневно до 7 экипажей занимаются эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, с улиц города вывозится до 35-50 машин в сутки, рассматривается вопрос о привлечении дополнительных эвакуаторов.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов напомнил, что целью ввода платного режима парковок было не пополнение бюджета, а улучшение пропускной способности дорог, и предложил пересмотреть тарифы на оплату тех стоянок, которые систематически пустуют. "Фактор платности не является здесь ключевым. Это лишь инструмент, который позволяет регулировать возможность пользоваться парковками. Если они систематически не заполняются, давайте снизим плату за стоянку на них", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин рассказал, что при объезде города обнаружил отсутствие единого подхода к размещению информационных баннеров о платных парковках, способах оплаты, многие навешаны на фонарные столбы, рядом стоящие дорожные знаки и даже размещены на газонах. Руководитель профильного департамента пообещал, что нарушения по размещению стендов будут устранены в течение недели.

Депутаты отметили, что тема парковок является очень чувствительной для горожан, актуальной, поэтому вопрос остается на контроле народных избранников.