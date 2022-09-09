Отличникам ИТ-диктанта пообещали 100 тысяч рублей

Всероссийская акция по информационным технологиям пройдет 13 сентября, в День программиста. Любой желающий может проверить свой уровень цифровой грамотности онлайн. Три участника акции, ответившие на 100 баллов за максимально короткое время, получат по 100 000 рублей на обучение.

Тестирование откроется 13 сентября в 00:00 по московскому времени на сайте ит-диктант.рф. Победителей среди "отличников" выберут в трех временных промежутках, по одному в каждом: 0:00 — 07:59, 8:00 — 15:59 и 16:00 — 23:59.

Призы от образовательной платформы "Нетология" получат стобалльники, которые справились с тестом за меньшее время.

В 2021 году в акции приняли участие более 100 тысяч человек, при этом 32 тысячи — из Тюменской области. ИТ-диктант проводится при поддержке Минцифры РФ, Министерства высшего и образования и науки РФ. Организатор акции — Департамент информатизации Тюменской области.