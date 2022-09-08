Моор в прямом эфире проводит заседание совета по улучшению инвестклимата

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата Тюменской области проходит в прямом эфире на канале Инвестагенства региона, губернатор предложил в комментариях задавать вопросы и делиться мнением по теме.

В начале заседания глава региона напомнил, что в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Тюменская область в 2022 году заняла пятое место. Тюменская область по-прежнему является лидером по качеству и скорости регистрации прав собственности, оценке органов власти по выдаче разрешений на строительство эффективности подключения к электросетям, качеству дорог, комплексному сопровождению инвестпроектов.

Губернатор пообещал, что ответы на все вопросы будут даны либо в ходе выступлений, либо в течение нескольких дней после мероприятия.