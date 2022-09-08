В Тюменской области оценят проекты НКО и выберут 10 лучших

В Тюменской области проведут оценку результатов реализации проектов победителями конкурса грантов губернатора Т на развитие гражданского общества.

Оценка организована в целях обеспечения эффективности и совершенствования деятельности, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, предоставлением грантов социально ориентированным некоммерческим организациям и формирования у победителей конкурсов грантов губернатора дополнительных стимулов к успешной реализации проектов.

Организации, проекты которых включены в топ-10 лучших проектов, награждаются соответствующими дипломами. Указанные организации могут быть представлены департаментом к иным формам поощрения и (или) поддержки их деятельности.

Анкета для голосования будет размещена на Интернет-портале общественных объединений "Диалог". Ориентировочно оценка реализованных проектов начнется в декабре 2022 - январе 2023 года, после того как будут реализованы все проекты победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области.

По итогам первого конкурса грантов губернатора Тюменской области поддержку в объеме более 35 млн рублей, в том числе за счет софинансирования Фонда президентских грантов, получили 37 социально-ориентированных некоммерческих организаций из г. Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского муниципального района на реализацию 43 социальных проектов, результаты которых подлежат оценке.