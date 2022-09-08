Руслан Кухарук рассказал на ВЭФ об идеях тюменцев по развитию города

На площадке Восточного экономического форума глава Тюмени рассказал об идеях горожан, поступивших в рамках проекта ВЭБ.РФ "5 шагов для городов".

"Я уже отмечал, что тюменцы активно подключились к реализации проекта. Ими было подано 299 идей, которые охватывают практически все аспекты программы. У нас получилось сэкономить бюджетные средства и направить их на реализацию некоторых поступивших от тюменцев предложений уже в этом строительном сезоне", - отметил Кухарук.

В качестве примера совместной работы с жителями, бизнесом, управой КАО и департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, депутатским корпусом мэр привел проект "карманного парка" по Червишевскому тракту, 68а. На основании предложений тюменцев решено дополнительно установить smart-остановку и заменить два нестационарных торговых объекта. На территории будет установлен и арт-объект.

Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева отметила, что платформа позволяет видеть востребованные темы и уже стала площадкой для обмена опытом (поскольку в программе может участвовать бизнес и некоммерческие организации).

Для нас важен вклад тюменцев не только на уровне генерации идей, но и прямое участие в организации и реализации предложенных ими проектов. Это делает нашу совместную работу более эффективной, а Тюмень – городом все более привлекательным и комфортным для жизни", - подчеркнул Кухарук.