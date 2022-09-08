Серия ярмарок для самозанятых пройдет Тюменской области в сентябре

17:01 07 сентября 2022
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Центр "Мой бизнес" Тюменской области проведет ярмарки в торговых центрах Тюмени и на фестивале Тобольска в сентябре 2022 года.

Самозанятые производители сладостей, украшений, товаров для дома и других мелочей, смогут выставить продукцию на продажу в любой день совершенно бесплатно.

Для этого достаточно быть самозанятым или ИП на НПД. Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.
Расписание ярмарок на ближайший месяц можете ознакомиться ниже:

• 10 и 11 сентября, в рамках фестиваля "Уха-царица" в Тобольске;
• 16-18 сентября, ТРЦ "Колумб";
• 17 сентября, ТЦ "Зелёный Берег";
• 23-25 сентября, ТРЦ "Панама";
• 24-25 сентября, ТЦ "Южный".

Проект направлен на рост продаж самозанятых региона, увеличение среднего чека покупки, проводится совместно с ТРО ООО "ОПОРА РОСИИ". Заявку на участи можно оформить здесь.

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