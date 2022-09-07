Ростуризм выделил Тюменской области на "Лето в Тобольском кремле" 14,5 млн рублей

Тюменская область получила 14,5 млн рублей субсидии на проведение фестиваля "Лето в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны" в 2023 году, конкурсный отбор заявок среди субъектов РФ проводило Федеральное агентство по туризму РФ, сообщает информцентр правительства ТО.
Цикл мероприятий пройдет в Тобольске с 27 мая по 30 июля следующего года. Он будет включать в себя культурно-зрелищные, гастрономические события, раскрывающее туристский потенциал, историю, культуру, традиции Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru