Ростуризм выделил Тюменской области на "Лето в Тобольском кремле" 14,5 млн рублей

15:15 07 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область получила 14,5 млн рублей субсидии на проведение фестиваля "Лето в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны" в 2023 году, конкурсный отбор заявок среди субъектов РФ проводило Федеральное агентство по туризму РФ, сообщает информцентр правительства ТО.

Цикл мероприятий пройдет в Тобольске с 27 мая по 30 июля следующего года. Он будет включать в себя культурно-зрелищные, гастрономические события, раскрывающее туристский потенциал, историю, культуру, традиции Тюменской области. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022