Представители ФАС России в тюменском правительстве провели совещание по развитию конкуренции в УрФО

В Тюмени прошел межрегиональный семинар-совещание органов ФАС России Уральского федерального округа, тема - развитие конкуренции, сообщает информационный центр правительства ТО.

Замруководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев:

В Тюменской области построены объекты с такой экономической эффективностью, которой не удалось добиться ни в одном из регионов страны. Сложные проекты с точки зрения сервиса, энергопотребления, строительства реализуются в регионе. И реализуются за счет частных денег.

"В Тюменской области насчитывается свыше 66 000 предпринимателей, которые представляют малый и средний бизнес. Ежегодно опыт Тюменской области положительно отмечается на федеральном уровне. Развитие конкуренции остается одним из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней, как региональных, так и муниципальных. Снижается количество нарушений антимонопольного законодательства, обеспечен равный доступ бизнеса к отдельным рынкам, расширены масштабы биржевой торговли", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.