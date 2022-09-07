Резидентами Технопарка стали шесть компаний с проектами для нефтесервиса, приборостроения и IT

Экспертный совет Тюменского технопарка 2 сентября оценил разработки инноваторов из различных отраслей: нефтесервиса, приборостроения, информационных технологий, все компании стали резидентами технопарка, сообщает пресс-служба.

TWINT SEWAGE – программа для моделирования дождевой канализации" (ООО "ТВИНТ СОФТ"), которая позволяет создать систему для поиска оптимальных решений по строительству и реконструкции городской дождевой канализации: подбор уклонов, диаметров труб, расстояния между колодцами и др. "С помощью нашей разработки уже реализовано несколько проектов в Тюменской области - ЖК "Комарово-парк", "Зеленые аллеи" и др. При помощи Тюменского Технопарка мы рассчитываем увеличить количество потребителей нашего продукта, а также надеемся на коллаборацию с другими компаниями – резидентами для генерации новых проектов", - рассказывает гендиректор компании Сергей Никифоров.

Программно-аппаратный комплекс управления добычей нефти на основе нейросетевой оптимизации режимов работы скважин (ООО "ИРВУД"). Проект относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к управлению заводнением нефтяных пластов. В прошлом году с данной разработкой ООО "ИРВУД" уже получило статус участника Сколково.

Электронная Торговая Площадка "МИР"" (ООО "ЭТП МИР"). Задачей площадки является информирование всех возможных поставщиков Тюменской области о закупках региона по 44 и 223 ФЗ. Такие площадки есть в других регионах. например, в Татарстане, и зарекомендовали себя как вполне успешный инструмент помощи региональным предпринимателям. "В Тюменской же области до настоящего момента такой площадки не было. У нас есть все основания полагать, что ЭТП "МИР" позволит увеличить процент контрактов с тюменскими предпринимателями по 44 и 223 ФЗ до 65% и привлечь дополнительно в бюджет региона 500 млн рублей в виде налогов", - делится планами руководитель проекта Сергей Буреш.

Finleo – маркетплейс для бизнеса (ООО "Консалтинговая группа "Атом") – победитель прошедшего в августе форума ИННОВИК. Finleo представляет из себя площадку для продажи услуг для бизнеса, активно развивает категории финансовых, консалтинговых, страховых услуг, а также продажу товаров, которых нет на привычных маркетплейсах: ПО, оборудование, спецтехника и др. "Для нас статус резидента - прежде всего официальное подтверждение успешной работы нашей компании. У нас большие планы по выходу на федеральный уровень, и мы рассчитываем, что Тюменский Технопарк и правительство региона помогут нам в этом", - отмечает руководитель проекта Всеволод Коптелов.

Интеллектуальный шкаф оперативного тока (ООО "Передовой инжиниринг"). Проект является победителем программы "СТАРТ", по итогам проведенных в рамках программы НИОКР будет создано оборудование, обеспечивающее бесперебойное электроснабжение оперативных цепей электрических станций и подстанций, а также других особо ответственных потребителей.

ЦИСО - Централизованная иммерсивная среда обучения (ООО "Центр дополнительного профессионального образования"). Проект представляет доступ для обучения сотрудников в разных отраслях экономики через VR-технологии. В настоящее время уже создано более 180 VR-тренажеров, которые внедрены в подразделениях таких заказчиков как "Роснефть", "Иркутская нефтяная компания".

Председатель Экспертного совета Александр Тарасенко: