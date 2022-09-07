У выпускников техникумов и колледжей есть шанс бесплатно получить высшее образование в тюменском универе

11:45 07 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени до середины сентября продолжает прием первокурсников на бакалавриат, по мнению ректора вуза Елены Бойко, для выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений это уникальный шанс получить высшее образование по востребованным и интересных профессиям. 

Елена Бойко отметила, что ГАУ СЗ, как и многим другим вузам, в этом году дали дополнительные бюджетные места, в связи с этим проводится донабор.

"Донабор проводим на 43 бюджетных места бакалавриата по таким направлениям, как агрономия, агрохимия, садоводства, технология производства и переработки сельхозпродукции, ветсанэкспртиза, водные биоресурсы и аквакультура, зоотехния. Школьники могут поступить по результатам ЕГЭ, выпускники СПО - по итогам внутренних испытаний. На последних мы делаем особый  акцент и предлагаем всем воспользоваться такой возможностью получить профессию", - сообщила нашему изданию Елена Бойко. 

Теги: абитуриенты , аграрии , вузы , высшее образование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022