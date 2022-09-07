Тюменские производители и ученые примут участие в выставке "Агропром Урал"

АГРОПРОМ Урал и X Межрегиональная агропромышленная выставка УФО полномочного президента Президента РФ на Урале пройдут в МВЦ "Екатеринбург Экспо" с 13 по 15 сентября, среди участников заявлены тюменские производители, переработчики, фермеры, ученые и чиновники.

Как отмечают организаторы, на выставках будут представлены сельхозтехника, запчасти, навесное оборудование, оборудование для переработки и хранения, корма, семена, удобрения, фермеры и руководители сельхозпредприятий и агрокомплексов смогут выбрать новейшие технологии, материалы и оборудование для животноводства, растениеводства и пищевого производства.

В деловой программе - совещание по теме "Перспективы развития сельского хозяйства в регионах Уральского федерального округа" с участием полпреда и глава уральских регионов, ритейл проведет закупочную сессию с товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности, круглые столы по актуальным для АПК темам: инновации, селекция, кадры и т.д. Самым зрелищным обещает стать конкурс по профессиональному мастерству управления трактором "Трактор-шоу.