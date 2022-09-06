Тюмень приняла первый самолёт из Астрахани

Первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines, выполняемый совместно с авиакомпанией Икар по направлению Астрахань – Тюмень – Астрахань, в аэропорту Рощино сегодня утром встретили водяной аркой.

Международная традиция пропускать самолёт через водяную арку связана со знаменательными событиями и тем, что происходит впервые – открытием нового направления, первым рейсом новой авиакомпании, приемом нового типа воздушного судна.

Загрузка на первом рейсе из Астрахани составила 79 пассажиров, из них 10 детей. В Астрахань из Тюмени отправились 34 человека.

Рейс Астрахань-Тюмень-Астрахань будет выполняться по вторникам. Вылет из Тюмени в 07:45, прибытие в Астрахань 08:45 (местное время для каждого аэропорта).

С 9 сентября авиакомпании приступают к выполнению рейсов по маршруту Астрахань – Тюмень – Магас. Отправление из Тюменского аэропорта 06:50, прибытие в Магас - 08:25. Обратный рейс Магас – Тюмень – Астрахань по пятницам, прилет в Тюмень в 15:10, вылет в Астрахань в 16:10 (указано местное время для каждого аэропорта).

Полеты выполняются на Embraer E190, вместимостью до 114 пассажиров.