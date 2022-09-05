Тюменские аграрии убрали 40% полей

Сельхозпредприятия Тюменской области на утро 5 сентября собрали урожай с 40% полей, валовый сбор составил 784,4 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га сообщает "Тюменский аграрий".

Обмолот озимых завершился на прошлой недели, горох собран на 96%: из 16 районов 12 справились с планом, на финише ишимцы (99%) и омутинцы (97%), у тюменцев еще 12% гороха в поле, викуловчанам предстоит убрать 35%. Яровые зерновые культуры обмолочены на 230 из 655,2 тыс. га, или 35%, валовый сбор — 623,4 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

Что касается овощей, то картофель выращивают в 16 районах, из 8 026 га полей убраны 19%, валовый сбор - 47,7 тыс. тонн при урожайности 311 ц/га. Больше всех картофеля — 3 100 га — выращивают в Упоровском районе, на сегодня там собрали более 24 тыс. тонн при урожайности 369 ц/га. Капуста занимает 374 га в в Заводоуковском г.о., Ишимском, Тюменском, Уватском, Упоровском и Ялуторовском районах, она убрана на 18%. В этих же районах культивируют свеклу - из 282 га на 22% урожай собран. Морковь растет на 387 га, ее сбор (5%) начали в Заводоуковском округе, Ишимском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах.