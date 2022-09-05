Тюменский госуниверситет открыл магистратуру для предпринимателей

Фото - пресс-службы ТРО "ОПОРА РОССИИ"

Тюменским Государственным Университетом запускают первую в регионе магистерскую программу "Инновационное предпринимательство" в рамках направления подготовки "Менеджмент".

Проект совместно с вузом реализует Тюменское региональное отделение "Опоры России", в преподавательский состав войдут действующие успешные предприниматели и лучшие специалисты из профессорско-преподавательского состава университета, отмечают в пресс-службе ТРО.

Программа рассчитана как на начинающих предпринимателей, так и на владельцев уже действующего бизнеса. Первым она поможет встать на ноги с наименьшим количеством ошибок, а вторые смогут приобрести полезные знания для масштабирования своего бизнеса. Кроме того, магистратура будет полезна для менеджеров компаний и госслужащих.

Обучение будет проходить по той же инновационной технологии, как и на бакалавриате, когда одновременно занятия будут проводить от 2-5 преподавателей. Такой подход позволяет максимально быстро и эффективно донести до студентов необходимые знания.

Продолжительность обучения по программе "Инновационное предпринимательство" — 2 года и 3 месяца очно-заочной формы. Занятия будут проходить в вечернее время и выходные дни, а общая нагрузка составит не более восьми академических часов в неделю.

Профессор, заведующий базовой кафедрой предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров:

Кафедра предпринимательства в ТюмГУ была открыта в 2018 году. Проект быстро зарекомендовал себя, обрел популярность среди абитуриентов. Сегодня желающих учиться по этому направлению больше, чем мы можем позволить себе принять. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом: в этом учебном году запускаем магистерскую программу. На бакалавриате элективы вели исключительно действующие предприниматели, прошедшие отбор и обучение. В магистерской же программе мы дополнительно привлекаем преподавателей-теоретиков университета с научными степенями, так как магистерская программа должна быть более насыщена фундаментальными знаниями. Теория для магистрантов имеет такое же важное значение, как и практика. Чтобы теория стала по-настоящему полезной, ее будут раскрывать преподаватели совместно с действующими успешными предпринимателями.

Выпускную квалификационную работу (ВКР) магистранты напишут по программе "Стартап как диплом". Те студенты, которые в процессе обучения найдут идею и придут к пониманию, что готовы к регистрации своей компании, опишут эту инициативу и защитят ее как ВКР. Магистранты с уже действующим бизнесом приобретут знания, навыки и инструменты масштабирования своей компании. ВКР для них будет программа развития собственной компании.

Записаться на магистерскую программу и узнать подробности можно на сайте или по тел. +7 922 488 80 70 (Андрей Любаненко). Запись ведется до 30 сентября, обучение начнется с 1 ноября.

Рабочая группа по реализации мер, направленных на развитие молодежного предпринимательства, Совета Министерства науки и высшего образования провела анализ, по результатам которого пришла к выводу, что предпринимательское образование в России находится на начальном этапе развития. В связи с этим был дан старт разработке и внедрению концепции экосистемы молодежного предпринимательства в вузах, в активную фазу переходит программа "Стартап как диплом", создаются кафедры предпринимательства. Уже сегодня бакалавриат позволяет сформировать предпринимательское мышление у молодых людей, помогает им освоить основы ведения бизнеса. Магистерская программа позволит углубить эти знания, а также посодействует активному старту для начинающего и качественному развитию действующего бизнеса.