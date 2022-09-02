Под Тобольском через пять лет появится санаторий для худеющих

16:20 02 сентября 2022
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Оздоровительный центр, одним из направлений которого будет разгрузочно-диетическая терапия, откроют после реновации бывшего санатория "Радужный" вблизи Тобольска.

В реализацию бизнес-идеи инвестор вложит 355 млн рублей. В планах - капремонт корпусов, коммуникаций, благоустройство территории,  установка нового медоборудования, запуск термальной скважины.Сначала будет запущена первая очередь оздоровительного учреждения на 50 мест, затем вторая на 75 мест. Завершить обновление учреждения планируется в 2027 году, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Теги: ЗОЖ , инвестиции , санаторий , Тобольск , туризм
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