На портале "Работа в России" появился раздел для приехавших с Украины и Донбасса

Специальный раздел со справочной информацией, которая пригодится при поиске работы вынужденно уехавшим в РФ с Украины, ДНР и ЛНР, создан на портале "Работа в России".

В разделе представлены ответы на частые вопросы: как проходит процедура трудоустройства, на какую помощь от центра занятости можно рассчитывать, где ближайшее отделение службы занятости, какие нужны документы для получения услуг от службы занятости.

Также в разделе доступна база вакансий временных или сезонных работ, там размещены более 7 500 вариантов трудоустройства в Тюменской области.

"Кадровый центр "Работа России" Тюменской области готов помощь не только в поиске работы, но и в смене квалификации. Покинувшие территорию Украины могут бесплатно обучиться через центр занятости", - напоминают в дептруда.