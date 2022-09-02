Моор поздравил Уватнефтегаз с юбилеем и профпраздником

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"РН-Уватнефтегаз" с 2004 года совместно с правительством Тюменской области реализует крупнейший для региона инвестиционный проект. В Уватском районе разведано более двадцати месторождений, пробурено 1 250 скважин и добыто свыше 125 миллионов тонн черного золота, сообщил губернатор Александр Моор.

Нефтяники размещают заказы на промышленных предприятиях области, участвуют в социальных и образовательных проектах, открывают в школах профильные классы. "РН-Уватнефтегаз" – один из стратегических партнеров региона.

"Сегодня предприятие отмечает не только профессиональный праздник, но и 20 лет со дня образования. Юбилей был в декабре прошлого года, но торжества проходят сегодня. "РН-Уватнефтегазу" процветания, а сотрудникам компании – новых свершений и побед на благо Тюменской области и России! С юбилеем!" - написал Моор в telegram-канале.