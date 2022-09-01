Тюменцы на второй волне конкурса Президентского фонда культурных инициатив больше всех в УрФО выиграли грантов

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий утвердил списки проектов-победителей второго конкурса 2022 года. 23 организации из 6 муниципальных образований Тюменской области выиграли гранты на рекордную для региона в истории конкурса сумму - более чем 60 млн рублей.

Тюменская область вновь вошла в список лидеров регионов России и по количеству поданных заявок, и по количеству победителей. Также в этом конкурсе регион возглавил рейтинг по количеству поддержанных проектов в Уральском федеральном округе.

Самыми активными участниками конкурса остаются НКО - 12 победителей. Обладателями грантов также стали 5 муниципальных учреждений. Значительно увеличилось число победителей среди коммерческих организаций: 4 – индивидуальных предпринимателя и 2 общества с ограниченной ответственностью.

Больше всего организаций-победителей из Тюмени (16), по 2 победителя из Ишима и Упоровского района, по 1 – из Нижнетавдинского, Ишимского районов и Голышмановского городского округа.

Самый большой грант в размере 8 864 683 руб. выиграла Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" из Тюмени на реализацию проекта "V Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего PRO", самый маленький грант - 150 509 руб. у некоммерческой организации из Ишима "Центр реализации социокультурных программ и проектов "Территория творчества" на проект "Хоровой фестиваль "Поющее детство!". Самый большой процент софинансирования - 35 млн. руб. - у проекта-победителя "Полнометражный художественный фильм Вахтовый метод" Общества с ограниченной ответственностью "База Медиа", который выиграл грант в размере 7 573 182 руб.

Всего в рамках второго конкурса ПФКИ Грантовую поддержку получили 905 проектов из 80 регионов страны. Общая сумма поддержки 2 млрд 879,5 млн. руб. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 2,37 млрд рублей, это 82% от общей суммы поддержки.

Напомним, что на два основных и три специальных конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году от Тюменской области было подано более 400 заявок, победило 50. Общая сумма грантовой поддержки в 2022 году от Фонда на проекты культуры и креативных индустрий Тюменской области составила более 83 млн. руб.

На следующий конкурс — первую "волну" 2023 года — прием заявок начнется 20 октября 2022 года. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года (основном), смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.

Кроме того, до 12 сентября Фонд принимает заявки на четвертый специальный конкурс. Дополнительный четвертый специальный конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий проводится в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену "отмены культуры", укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране, поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе на Донбассе и освобождаемых территориях. Общий грантовый фонд конкурса - 1 миллиард рублей. В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения и предприятия (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; индивидуальные предприниматели. Проекты можно подавать по шести направлениям: "Гордимся", "Своих не бросаем", "Новые возможности", "Герои Донбасса – Герои России" "Мы вместе", "Культурный код".