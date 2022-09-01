Портал поставщиков поможет тюменским предпринимателям выйти на российский рынок

Портал поставщиков предлагает предпринимателям бесплатный и удобный сервис для поиска каналов сбыта и заказчиков, а также для дистанционного заключения контрактов. На портале уже работают 2 200 организаций из Тюменской области.

Найти заказчиков из 39 регионов России и выйти на рынок Москвы тюменским предпринимателям поможет портал поставщиков. Сервис работает девять лет, сейчас на ресурсе представлены 274 тысячи поставщиков со всей страны, а за последние пять лет, с 2018 года, на сайте было опубликовано около 770 тысяч закупок. За один день заключается до 300 контрактов.

Получить доступ к порталу может любой предприниматель, для этого ему необходимо оформить электронную подпись и пройти процедуру регистрации на ресурсе. Алгоритм работы портала довольно простой: заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы, устанавливает срок для предложений и выбирает любого из поставщиков. Все контракты заключаются дистанционно и в электронном виде. А участвовать в закупках могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.

Анастасия Заполева, представитель регионального бизнес-сообщества и директор ООО "АртПазл":

Рынок сейчас очень поменялся, и огромное количество импорта ушло во многих сферах. Но при этом появились новые производители, о которых мало кто знает. Любая площадка для поиска потенциальных покупателей — это хорошо, поэтому "Портал поставщиков" — очень интересная задумка.

Предложить свой товар может предприниматель из любого региона. Сейчас в реестре представлены разные виды продукции: элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электроника, бытовая техника, строительные товары, канцелярские принадлежности и даже пищевые продукты.