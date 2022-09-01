Тюменцы смогут экономить на поездках в автобусах

Стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой "Мир" в смартфоне снизится на 7 рублей, акция стартует в Тюменской области 1 сентября и продлится до 31 декабря этого года.

"Жителям будет предоставлена скидка в размере 7 рублей от текущего тарифа за проезд при условии оплаты проезда мобильным устройством с привязанной картой "Мир" через платёжные сервисы Mir Pay или Samsung Pay", - сообщает департамент Экономики ТО.