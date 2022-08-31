Тюменские соцпредприниматели получили гранты на проекты по образованию, такси и вторсырью

10 социальных предпринимателей Тюменской области получили гранты до полумиллиона рублей, это 15% от предприятий, состоящих в соответствующем региональном реестре, сообщают в департаменте инвестполитики и поддержке предпринимательства ТО.

Деньги направят на развитие бизнеса по направлениям: английский для школьников, школа программирования и дизайна, работающие по выходным ясли, адаптивная физкультура для детей с нарушениями в развитии, социальное такси, сортировка мусора и отправка на вторичное использование.

Общая сумма такой господдержки составила около 4,8 млн рублей. Гранты ежегодно получают соцпредприниматели, победившие в конкурсе. Финансирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Новый поток школы социального предпринимательства в Тюмени стартует 2 сентября, проконсультироваться по обучению можно в Центре "Мой бизнес", тел. (3452) 49-99-44 доб.242