В Тюменской области на 1 сентября вводят "сухой закон"

10:04 31 августа 2022
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В Тюменской области 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь, ограничения установлены соответствующим  постановлением регионального правительства. 

"Запрет распространяется на праздничные дни и дни, связанные со знаменательными событиями. Главная цель ограничений — пресечение преступлений в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в информационном центре правительства ТО.

Запрет не касается заведений общественного питания при потреблении алкоголя на месте оказания услуг.

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