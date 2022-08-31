В Тюменской области на 1 сентября вводят "сухой закон"

В Тюменской области 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь, ограничения установлены соответствующим постановлением регионального правительства.
"Запрет распространяется на праздничные дни и дни, связанные со знаменательными событиями. Главная цель ограничений — пресечение преступлений в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в информационном центре правительства ТО.
Запрет не касается заведений общественного питания при потреблении алкоголя на месте оказания услуг.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru