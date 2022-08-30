Пять мостов реконструируют в Тюменской области к концу 2023 года

Новым мост у села Рябово Викуловского района планируют достроить к концу ноября этого года, еще четыре, которые находятся в предаварийном состоянии, будут реконструированы до конца 2023 года, сообщает ГУС ТО.

В Рябово подрядная организация СК "МОСТРЕМСТРОЙ" уже смонтировала опоры и установила балки пролётных строений. Сейчас ведутся монолитные работы на швах балок. Новый мост возводится на месте старого. Обследование показало, что конструктив, установленный 25 лет назад, находится в предаварийном состоянии. Одна из опор сильно накренилась. Было принято решение о реконструкции объекта.

"Мы постоянно ведём мониторинг состояния мостов. На данный момент выявлено 5 предаварийных. По всем уже заключены контракты на реконструкцию. Кроме Викуловского района, работы идут по трём мостам на дороге "Ялуторовск-Ярково". И ещё реконструируем мост в Казанском районе", - комментирует начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.