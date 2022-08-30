Жители Криводанова настояли на дополнительном рейсе в Тюмень

С 1 сентября в Криводаново будет запущен дополнительный рейс маршрута № 105, он появился благодаря 105 инициативным жителям села, которые подписались под п росьбой организовать еще один утренний рейс из их села.

В настоящее время жители Криводаново могут уехать в Тюмень на пяти рейсах. Два утром — до 07:00 и три вечером — после 15:30. Всем, кто хочет попасть в город к обеду, приходится нанимать водителя, поскольку такси в село не ездит, указали активисты.

"Мы рассмотрели предложение совместно со специалистами УАД и перевозчиком. Провели мониторинг загруженности рейсов, изучили пассажиропоток. И приняли положительное решение", - прокомментировал начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Новый рейс будет отправляться от автовокзала Тюмени в 07:25 и забирать пассажиров из Криводаново в 09:10. Пользоваться рейсом смогут жители всех попутных посёлков.