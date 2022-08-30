Летчики-наблюдатели Тюменской авиабазы помогают в тушении рязанских пожаров

В Рязанскую область направлены два летчика-наблюдателя из Уватского авиаотделения Тюменской авиабазы.
В Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. Алексей Комаев и Тимур Шамсутдинов полетят в Рязань из аэропорта Жуковский, откуда вылетают на тушение лесных пожаров самолеты-танкеры. Первый тюменский наблюдатель работает над рязанскими лесами с 19 августа.
В рамках оказания региону помощи в борьбе с пожарами задействованы дополнительно 221 работник - это силы ФБУ "Авиалесоохрана" и специализированных учреждений по охране лесов разных регионов России.
В деплеса отмечают, что летчики-наблюдатели - это "штучные" специалисты. Они отслеживают динамику лесопожарной обстановки в масштабах района действия пожара с бортов вертолетов, координируют сбросы воды с вертолетных водосливных устройств в строго определенные точки, исходя из выполняемых на текущий момент парашютистами-десантниками задач.
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