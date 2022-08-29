Тюменская область ищет инвестора для завода по производству резины

В Тюменской области инвесторам предлагают организовать производство резины EPDM, кейс разработан региональным Инвестагентством, необходимый для реализации проекта объем инвестиций составляет порядка 120 млн рублей.

В новом предложении для потенциальных инвесторов обозначены вопросы сырьевого потенциала региона, потенциальные рынки сбыта, возможные земельные участки для реализации проекта.

"В кейсе отображены предлагаемые меры государственной поддержки, которые инвестор сможет получить при реализации инициативы. Среди них: инвестиционные займы, субсидии на возмещение затрат по договору лизинга оборудования, налоговые льготы и аренда земельного участка за рубль для масштабных инвестиционных проектов. Также инвестору будет обеспечено полное сопровождение проекта Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" вплоть до его запуска", - сообщает пресс-служба Инвестагентства.

Резина EPDM производится из синтетического этиленпропиленового каучука. Наибольшее использование получила в нефтегазовой отрасли, строительной сфере, автомобильной и пищевой промышленностях. Основные страны производители: Турция, Китай, Бельгия, США.

В рамках реализации программы импортозамещения в Тюменской области существует потребность в торцевых уплотнениях для насосов, которые изготавливаются из резины EPDM.

Отмечается, что среднегодовая потребность уплотнений пластинчатых теплообменников - до 1 млн рублей, потребность в торцевых уплотнениях насосов (в т.ч. ремкомплекты) для нефтегазовых компаний - 128 шт., ЖКХ - 118 шт, застройщики - 4000 шт.