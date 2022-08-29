Тюменцы расскажут о важности карьерных треков на всероссийском конкурсе профмастерства

Органы службы занятости Тюменской области на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства представят проект "Карьерный трек", цель которого при работе с заявителями выявить не только уровень их квалификации, но и скрытые навыки, сообщает дептруда ТО.

"Карьерный трек" - вектор развития Кадровых центров Тюменской области, направленный на максимальную клиентоориентированность и индивидуальный подход к заявителям.

В рамках работы с заявителями выявляется не только уровень их квалификации и мотивации, но и имеющиеся, зачастую скрытые, навыки, которые позволяют повысить эффективность профессиональной деятельности либо вовсе ее сменить.

Так, Жусупов Александр Григорьевич, имея ограниченные возможности здоровья по зрению, обратился в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы. Ранее он работал охранником, трактористом, однако его искренним увлечением было пчеловодство. В ходе консультаций в Кадровом центре было принято совместное решение о том, что более перспективным для Александра Григорьевича будет не трудоустройство по полученному образованию и опыту работы, а работа в близкой к сердцу сфере. При поддержке Кадрового центра был составлен и утвержден бизнес-план, а 18.07.2022 Александр Григорьевич уже открыл собственное дело и сейчас успешно занимается производством продуктов пчеловодства и бортевого меда по турецкой системе, используя для этого дупла деревьев.

"Успешность людей, решившихся сменить свою сферу профессиональной деятельности и поверившихся в себя, подтверждает эффективность индивидуального подхода сотрудников Кадрового центра к заявителям и проекта "Карьерный трек", который в скором времени представит Тюменскую область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства", - отмечают в дептруда.

В 2022 году единовременную помощь (192 000 рублей) получили на открытие дела 106 граждан.

За консультацией по участию в программе можно обратиться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.