Самозанятыми себя считают 61,6 тыс. тюменцев

В Тюменской области более 61,6 тысячи самозанятых - на 16,5 тысячи больше, чем годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, сообщил губернатор Моор.

"Такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство – вот лишь несколько важных и нужных для всех нас сфер жизни, в которых все более серьезную роль играют самозанятые. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее", - написал Моор.

Глава региона сообщил, что власти помогают самозанятым грантами и с размещением на маркет-плейсах, предоставляют возможность учиться. Только в этом году господдержка этого сектора экономики составит почти 13 миллионов рублей.

Значение самозанятых для региональной экономики также повышается. За семь месяцев 2022 года они уже заплатили налогов как за весь прошлый год.