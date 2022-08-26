Движение на Червишевской развязке в Тюмени открыто полностью

Ремонт путепровода на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта завершен сегодня ночью, с утра движение открыто по всем полосам.

"Ограждения убраны, движение идёт по всем полосам. Открыт и заезд на путепровод со стороны Червишевского тракта, который перекрывался на период проведения работ", - сообшает Главное управление строительства ТО.

Капитальный ремонт путепровода проводился с 5 июня. В течение лета подрядчик поэтапно отремонтировал 6 полос, обновил бетонное основание проезжей части моста, гидроизоляцию, дренажная системю, защитный и верхние слои асфальтобетона. Применена новейшая технология отечественных разработчиков — полиуретан-металлический деформационный шов. Он снизит износ асфальта в районе соприкосновения моста с земляной насыпью и сделает проезд более комфортным.

Путепровод над Червишевским трактом и развязка на Московском тракте отремонтированы благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".