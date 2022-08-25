Тюменская область к 2024 году расселит все аварийные дома, признанные такими до 2017 года

До конца 2023 года в Тюменской области будет расселено всё аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. Новое жильё получат более 9 тысяч человек сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов на встрече с председателем попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергеем Степашиным и замгубернатора Павлом Белявским.

Общая площадь аварийного фонда, включённого в программу, - 145,57 тыс. кв. м. Это 377 многоквартирных домов (3673 жилых помещения). Расселено уже 116 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили 7 тысяч человек. До конца года ещё 130 жителей региона переедут в новые квартиры.

Сергей Степашин завил по итогам рабочей встречи:

У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье.

Тюменская область первоначально должна была завершить программу расселения только в 2025 году. Однако ускоренные темпы реализации программы позволят сделать это на 2 года раньше. Уже в 2024 году регион сможет присоединиться к новой федеральной программе расселения аварийного жилья.

Новая программа формируется по поручению президента России Владимира Путина.