"Пещеру" на Ямской переделают в ТЦ "Парковый"

Эпатажное по дизайну здание клуба "Пещера" в Тюмени переделают в ТЦ "Парковый" (название рабочее), реновацией объекта займется компания "Колесник", на счету которой 22 обновлённых городских объекта, в том числе "Конюшня" на улице Водопроводной.

По словам Сергея Колесника, проект реновации "Пещеры" в разработке, работы на объекте начнутся 1 сентября. Строителям предстоит разобрать конструкции, под которыми скрывается типичное здание спорткомплекса, демонтировать чашу бассейна и так далее. Точные сроки реализации проекта не называются, так как многое зависит от экономической ситуации в регионе, стране, пока же речь идет о временнoм окне в три года.

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"Говорят, здание не работает, нам часто говорят, и работать не будет. Но все наши здания до нашего прихода, как правило, не работают. В этом и идея, что мы приходим в неработающие здания. Очень легко его сделать работающим. Первый этаж нарезается под торговлю. На второй этаж ждем ресторан — здесь будут пять метров потолки, четыре метра окна, 500 квадратов площадь", - отметил Колесник, подчеркнув выгодное расположение здания: рядом парк "Затюменский".

По словам архитектора, в ТЦ будут учтены принципы оформления парка (натуральность, гармоничность):