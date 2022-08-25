"Пещеру" на Ямской переделают в ТЦ "Парковый"

Эпатажное по дизайну здание клуба "Пещера" в Тюмени переделают в ТЦ "Парковый" (название рабочее), реновацией объекта займется компания "Колесник", на счету которой 22 обновлённых городских объекта, в том числе "Конюшня" на улице Водопроводной.
По словам Сергея Колесника, проект реновации "Пещеры" в разработке, работы на объекте начнутся 1 сентября. Строителям предстоит разобрать конструкции, под которыми скрывается типичное здание спорткомплекса, демонтировать чашу бассейна и так далее. Точные сроки реализации проекта не называются, так как многое зависит от экономической ситуации в регионе, стране, пока же речь идет о временнoм окне в три года.
"Говорят, здание не работает, нам часто говорят, и работать не будет. Но все наши здания до нашего прихода, как правило, не работают. В этом и идея, что мы приходим в неработающие здания. Очень легко его сделать работающим. Первый этаж нарезается под торговлю. На второй этаж ждем ресторан — здесь будут пять метров потолки, четыре метра окна, 500 квадратов площадь", - отметил Колесник, подчеркнув выгодное расположение здания: рядом парк "Затюменский".
По словам архитектора, в ТЦ будут учтены принципы оформления парка (натуральность, гармоничность):
В уровне первого этажа используем лиственницу с интересной - перпендикулярной - раскладкой. на втором этаже здания используем металл, он будет отражать в себе небо, солнце, блики, лучи. В качестве дополнительных элементов используем чёрный цвет: ограждение лестниц, обрамление окон. Работая с формой здания, мы отсекаем все лишнее: убираем все наклонные плоскости, все нефункциональное.... Скатная кровля будут сохранена.
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