Тюменская область купит сиротам 459 квартир

В Тюменской области планируется приобрести 459 квартир для детей-сирот в 2022 году, сообщает информцентр правительства ТО.

Из областного бюджета на покупку жилья дополнительно выделило 332 млн рублей. На эти деньги приобретут 142 жилых помещения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Принципиально важно, что все квартиры покупаем на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника. Заселяйся и живи. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам".

За 2019-2022 годы в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 1 245 квартир.