Тюменская область купит сиротам 459 квартир

В Тюменской области планируется приобрести 459 квартир для детей-сирот в 2022 году, сообщает информцентр правительства ТО.
Из областного бюджета на покупку жилья дополнительно выделило 332 млн рублей. На эти деньги приобретут 142 жилых помещения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
"Принципиально важно, что все квартиры покупаем на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника. Заселяйся и живи. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам".
За 2019-2022 годы в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 1 245 квартир.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru