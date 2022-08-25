Тюменская область купит сиротам 459 квартир

12:33 25 августа 2022
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В Тюменской области планируется приобрести 459 квартир для детей-сирот в 2022 году, сообщает информцентр правительства ТО.

Из областного бюджета на покупку жилья дополнительно выделило 332 млн рублей. На эти деньги приобретут 142 жилых помещения. 

 Губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Принципиально важно, что все квартиры покупаем на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника. Заселяйся и живи. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам".

 За 2019-2022 годы в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 1 245 квартир.

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