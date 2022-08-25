358 млн рублей из бюджета Тюменской области с начала года выделено на научные и исследовательские проекты

Девять некоммерческих организаций в сфере высшего образования и науки получили грантовую поддержку с начала 2022 года, на развитие проектов им выделили 358 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

Деньгы выделены на поддержку организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского НОЦ, создание лабораторий и научные исследования, на реализацию проектов-победителей региональных конкурсов, проведение научно-практических и образовательных мероприятий.

Один из получателей гранта — проект допобразования "Школа управления проектами в медицине и биотехнологиях". Его реализуют 14-17 декабря 2022 года.

В 2021 году гранты получили 9 некоммерческих организаций.