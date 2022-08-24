Конкурс реновации ДСК-500 вывел Тюменскую область в лидеры развития инфраструктуры

19:30 23 августа 2022
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Тюменская область приглашена в программу Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры". В министерстве высоко оценили работу в нашем регионе по проведению архитектурного конкурса реновации ДСК-500. Подобные проекты теперь рекомендуют создавать и развивать во всех субъектах страны.

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области выступает экспертом по концепциям проектов создания парков. В регионах России сейчас формируют управленческие команды с навыками создания и развития промышленных технопарков и индустриальных парков, умеющих транслировать федеральные приоритеты и государственные меры поддержки.

Лучшие эксперты страны в этом направлении, а в их числе Тюменская область, сопроводят управленческие команды на всех этапах развития персональных проектов.

Руководитель Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец:

Подход, который мы применяем при создании промышленного технопарка, действительно является уникальным. Он позволяет нам вовлекать будущих резидентов в процесс создания технопарка, а также повышает качество принимаемых решений на каждой дальнейшей стадии реализации проекта.

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