Тюменская область в числе лучших по SMARТ-рейтингу

19:00 23 августа 2022
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Тюменская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в группу лидеров рейтинга регионов России “SMART”. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), сообщает информационный центр правительства.

85 субъектов страны оценивали по 14 важнейшим показателям развития в направлениях научного лидерства и медиаактивности, развития предпринимательства, инновационной политики. Исследование проводится для уточнения необходимых мер и принятия управленческих решений.

 В АИРР отметили, что одной из сильных сторон Тюменской области является антикризисная финансовая поддержка МСП и поддержка высокотехнологичных стартапов.

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