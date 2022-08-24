Тюменская область в числе лучших по SMARТ-рейтингу

Тюменская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в группу лидеров рейтинга регионов России “SMART”. Это результат первого ежегодного мониторинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), сообщает информационный центр правительства.

85 субъектов страны оценивали по 14 важнейшим показателям развития в направлениях научного лидерства и медиаактивности, развития предпринимательства, инновационной политики. Исследование проводится для уточнения необходимых мер и принятия управленческих решений.

В АИРР отметили, что одной из сильных сторон Тюменской области является антикризисная финансовая поддержка МСП и поддержка высокотехнологичных стартапов.