В Тюмени открыли малярные и плотницкие мастерские для молодых профессионалов

22 августа состоялось торжественное открытие мастерских "Малярные и декоративные работы" и "Плотницкое дело" по приоритетной группе компетенций "Строительство на площадке Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства".

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области отметил:

"Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства стоит у истоков развития движения "Молодые профессионалы" в регионе. Начиная с 2015 года техникум является площадкой проведения Регионального чемпионата и подготавливает будущих призеров Национального первенства.

Уверен, что новые мастерские позволят воспитать профессионалов своего дела и обеспечить строительную отрасль субъекта высококвалифицированными специалистами. Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добивающиеся высоких результатов, обеспечивают развитие экономики региона и страны в целом".

Мастерские будут использоваться как площадки для лучших практик подготовки профессиональных кадров, проведения демонстрационных экзаменов, региональных чемпионатов "Молодые профессионалы", так и для организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.

Также благодаря вновь созданным мастерским расширился спектр предоставляемых услуг по профориентации школьников, обучению взрослого населения и реализации федерального проекта "Содействие занятости населения" национального проекта "Демография".