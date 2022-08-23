На тюменских прилавках дешевеют овощи

Продовольственные товары подешевели в Тюменской области на 0,33% за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщает департамент экономики региона.

На продукты питания в целом темпы роста цен сохранились на умеренном уровне прошлой недели (0,06% после 0,05%). Продолжилось снижение цен на мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, муку, а также масложировую продукцию. На хлебобулочные изделия рост цен околонулевой, на молочную продукцию цены не изменились, но выросли цены на сахар и яйца.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен на 0,02% после 0,07% неделей ранее. Замедлился рост цен на легковые автомобили (0,03% после 0,11%). На электро- и бытовые приборы цены снизились на -0,09%, на строительные материалы – на -0,64%. На автомобильный бензин рост цен околонулевой (0,03%).

Возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (-0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов.

В сегменте непродовольственных товаров отмечен околонулевой рост цен (0,02%).