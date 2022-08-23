Депутат гордумы помог тюменцам разобраться с переплатой за электричество

Помощь депутата Тюменской гордумы потребовалась жильцам дома №4 по улице 70 лет Октября. В майских платежках за ЖКУ они обнаружили, что счет за потребленное электричество вырос в 50 раз - до полутора тысяч рублей, при этом электроэнергия в доме используется только для освещения подъездов двумя электрическими лампочками 40 и 60 кВт и исключительно в вечером.

Управляющая компания и энергоснабжающая организация на обращения жильцов ответили, что расчеты произведены верно, счета на оплату выставлены по данным общедомового прибора учета электричества. После вмешательства депутата Николая Моисеева и представителей Государственной жилинспекции специалисты обнаружили серьезную ошибку в программном комплексе начисления, был произведен перерасчет стоимости потребленной электроэнергии.

"Такие случаи не единичны. Мы привыкли доверять управляющей компании, ТРИЦ и другим ресурсопоставляющим организациям. Если бы не настойчивость жильцов и мое вмешательство, десятки семей продолжали бы оплачивать неполученные услуги", – отметил депутат.