73 проекта поданы на спецконкурс губернатора Тюменской области

На конкурс принимались социальные проекты, связанные с оказанием помощи гражданам Тюменской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам, прибывшим в Тюменскую область из ЛНР и ДНР, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

Прием заявок завершился 19 августа в 17:00 часов. На конкурс поступило 73 заявки, зарегистрировано без замечаний 67 заявок. Отправлена на доработку 1 заявка. Отклонено 5 заявок. В стадии оформления осталось 70 заявок.

Заявки принимались по трем грантовым направлениям. Среди зарегистрированных заявок статистика выглядит так: "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – зарегистрировано 20 проектов, (30%), "оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции" - зарегистрировано 2 заявки (3%) и "сохранение исторической памяти". зарегистрировано 45 проектов (67%).

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 3 сентября текущего года, в ближайшее время проекты будут направлены на независимую экспертизу, которая будет осуществлена экспертами в электронном формате на сайте конкурса.

Грантовый фонд специального конкурса составляет 15 млн рублей. Этот конкурс дополнительный, внеплановый. Проводится только на средства областного бюджета.

По итогам первого конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году, который проводился с софинансированием Фонда президентских грантов, поддержку получили 80 инициатив социально ориентированных НКО региона на общую сумму более 49 млн рублей.

Ознакомиться с проектами, прошедшими регистрацию, можно в открытом доступе на сайте конкурса, выбрав раздел "Проекты"/"Специальный конкурс".

Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.