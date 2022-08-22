СУП-2022: диалог с властями, уникальный мастер-класс и истории выживших

В юбилейном Международном бизнес-форуме "Слет Успешных Предпринимателей" приняли участие более 2 000 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов России. Всего на форуме было представлено 18 тематических площадок и выступили более 180 спикеров, сооьщают организаторы форума.

Международное молодежное предпринимательство

Панельная дискуссия "Евразийский экономический союз – территория возможностей для предпринимателей" стала площадкой по обсуждению возможностей создания сообществ молодых предпринимателей стран участниц СНГ. По словам вице-президента "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуарда Омарова, это необходимо для того, чтобы, объединяя их, усилить возможности для роста предпринимательской инициативы каждой из стран СНГ и ЕАЭС.

Одним из каналов выхода на международный рынок внутри предпринимательского сообщества является Евразийская экономическая комиссия. Как отметила консультант отдела международного взаимодействия Департамента развития интеграции ЕЭК Лилит Оганесян, важные преимущества взаимодействия с комиссией - это быстрое реагирование на мировые изменения, единый рынок между пятью странами, а также действие мер единой политики в сфере экономики.

"Через 3 дня после СУПа мы поедем на молодежный форум СНГ и ЕАЭС в Киргизию, где будем обсуждать создание молодежных бизнес-сообществ в странах СНГ, их объединение на площадке СНГ и ЕЭК совместно с "ОПОРОЙ РОССИИ". Это новый толчок в развитии международного молодежного предпринимательства, который дает СУП", - отметил Эдуард Омаров.

Заседание рабочей группы Минобрнауки

На площадке Международного форума СУП встретились представители высшего образования и предпринимательского сообщества, чтобы обменяться опытом и взглядами на текущую повестку по развитию студенческого предпринимательства. Состоялось заседание рабочей группы по реализации мер, направленных на развитие молодежного предпринимательства, Совета Минобрнауки по реализации государственной молодежной политики в рамках которого были представлены Концепция построения и развития экосистемы молодежного предпринимательства в системе высшего образования и методические рекомендации для университетов по формированию системы, направленной на развитие практик сопровождения обучающихся при подготовке и защите выпускных квалификационных работ в формате "Стартап как диплом".

Приветствие участникам, слова благодарности экспертам и посыл к продолжению сотрудничества предпринимателей и преподавателей озвучила Ксения Горячева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию "Предлагаю не затягивать с обсуждением гипотез, важно перейти к действиям, чтобы получить результат, а дальше фиксировать недостатки и корректировать их в новой редакции".

"В начале этого года мы утвердили Концепцию построения и развития экосистемы молодежного предпринимательства в системе высшего образования. Представленный сегодня документ – это уже второй шаг, третий - координация и сопровождение ВКР в формате "Стартап как диплом" на единой платформе" - отметил врио директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Александр Ведехин.

Председатель Рабочей группы Эдуард Омаров подчеркнул - "Экспертное сообщество совместно с Минобрнауки готово содействовать реализации этой Концепции. Система высшего образования и бизнес-сообщества вместе смогут создать условия, при которых в нашей стране будут формироваться предприниматели нового поколения более конкурентоспособные и эффективные"

Внешнеэкономическая деятельность: вызовы и перспективы малого и среднего бизнеса

Эксперты площадки "Внешнеэкономическая деятельность" в формате круглого стола обсудили перспективы БРИКС и ШОС, вопросы межведомственного взаимодействия и глобализации в текущей политико-экономической ситуации в мире.

Модератор площадки вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Николай Дунаев подчеркнул, что в 2022 году все процессы на глобальном рынке обострились, а вместе с тем появились новые вопросы, которые сегодня стоят перед предпринимателями и государством.

В ходе обсуждения участники сессии выделили ряд актуальных вопросов для предпринимательских сообществ: реализация логистики, налаживание прямых поставок в страны БРИКС, валюты и закрытия банков. Представители бизнес-сообществ обратились к экспертам с просьбой об информационной поддержке импортерам и создании логистических путей.

Мастер-класс Эдуарда Омарова

Основатель и организатор международного бизнес-форума СУП Эдуард Омаров впервые за 10 лет выступил перед участниками и экспертами в качестве предпринимателя. Основной темой выступления стал рассказ о "пути созидания истинного предпринимателя", который постоянно развивается и вместе с тем благоприятно влияет на общество вокруг.

-Предпринимательство – это тоже талант. У предпринимателя есть дар находить идеи и развивать их. При этом важно понимать, что среди людей дела далеко не все предприниматели. Есть бизнесмены и предприниматели и это 2 разных психологических типа. Бизнесмен думает только о том, как зарабатывать деньги. Предприниматель решает свои личные интересы через решение интересов сообщества, тратя на это собственное время, средства, стремясь улучшить мир вокруг себя, - подчеркнул спикер

Участникам форума Эдуард Омаров пожелал, несмотря ни на что, не останавливаться и продолжать развиваться и развивать мир вокруг себя.

True Story Fest: как владелец Duck It сам разделывал уток, а рекламщик шил маски

"Приспособились и выжили" - под таким лозунгом предприниматели, которые приняли участие True Story Fest форума СУП, пережили пандемию 2019-2020 года.

Директор сети тюменского общепита Tesla-Burger Владислав Джурович рассказал о том, что пандемия для его бизнеса стала плюсом, временем возможностей.

Амбассадор школы ресторанного менеджмента NOVIKOV SCHOOL, сооснователь монопродуктовой концепции Duck It в Москве Михаил Даринов благодарен пандемии за перерыв на "подумать" и понять, как реагировать на текущие обстоятельства, искать выходы. По сравнению с 2019 годом на момент 2022-го прибыль компании выросла в два раза – с 150 миллионов рублей до 300 миллионов рублей.

Александр Андросов, генеральный директор ООО "Вертикальный мир", директор ООО "Клякса". Его компания специализируется на рекламе и интерьерной типографии, но пандемия превратила их рекламщиков в швей.

"За две недели мы продали масок на 7,5 миллионов рублей, - рассказал Александр Артем Рахмеев, предприниматель и инвестор, основатель сети боулинг-ресторанов Brooklyn Bowl, поделился 12 уроками, которые преподнесла ему пандемия. - Пандемия заставила задуматься над планом "ж", который, считается, никогда в ход не идет. Выжить помог резервный фонд, а вот доставка – не спасла".

Неформальная часть форума

В панельной дискуссии "Ресурсы для креативных" приняла участие директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, генеральный директор тюменского Агентства развития креативных индустрий Алексей Краев и основатель компании Extreme Team Иван Шмонин.

Сессия прошла в формате диалога власти и предпринимателей. Представители правительства призвали бизнес-сообщество направлять, подсказывать, как госорганы могут еще поддержать предпринимателей помимо финансов. Площадка прошла с целью познакомить предпринимателей с инструментами, возможностями и ресурсами продвижения, для обмена контактами, знаниями и опытом.

На площадке "Наставничество" более 10 экспертов из разных отраслей от психологии до партнерства в бизнесе выступили с презентациями, по итогу которых участники могли обратиться к спикерам для образования сотрудничества "наставник – ученик".

Генеральный партнер форума ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), входящий в ТОП-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций утвержденных "Центробанком".

СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области.