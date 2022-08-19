Тюменцы отправляются на тушение пожаров в нижегородские леса

17:10 19 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы готовятся к вылету в Нижегородскую область, где с 19 августа на всей территории региона введен режим ЧС.

"Там сложилась напряженная лесопожарная обстановка (введен режим ЧС). В тушении пожара задействовано 186 человек и 66 единиц техники. Однако для оперативной ликвидации возгорания этих сил и средств недостаточно из-за труднодоступности болот", - сообщает информационный центр правительства ТО.

Тюменские огнеборцы везут с собой палатки, спальные мешки, фонарики, накидки, котелки для готовки, ранцевые лесные огнетушители.

Ранее сотрудники нашей Авиалесоохраны с 3 по 16-17 августа работали на пожарах в ХМАО-Югре, где также из-за сложной обстановки был введен режим ЧС. 

Теги: лесные пожары , Нижний Новгород , охрана лесов
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022