Тюменцы отправляются на тушение пожаров в нижегородские леса

50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы готовятся к вылету в Нижегородскую область, где с 19 августа на всей территории региона введен режим ЧС.

"Там сложилась напряженная лесопожарная обстановка (введен режим ЧС). В тушении пожара задействовано 186 человек и 66 единиц техники. Однако для оперативной ликвидации возгорания этих сил и средств недостаточно из-за труднодоступности болот", - сообщает информационный центр правительства ТО.

Тюменские огнеборцы везут с собой палатки, спальные мешки, фонарики, накидки, котелки для готовки, ранцевые лесные огнетушители.

Ранее сотрудники нашей Авиалесоохраны с 3 по 16-17 августа работали на пожарах в ХМАО-Югре, где также из-за сложной обстановки был введен режим ЧС.